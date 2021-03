Op de N47, dat is de Zelebaan in Lokeren, is deze voormiddag een lijnbus grotendeels in vlammen opgegaan. De bus was op weg van Sint-Niklaas naar Lokeren. Er zaten geen passagiers op. Onderweg deed een automobilist teken naar de chauffeur dat er brand was aan de achterkant van zijn bus. De chauffeur zette daarop zijn voertuig meteen aan de kant. Op dat moment sloegen de vlammen al uit de motor. De opgeroepen brandweerpost van Lokeren had het vuur snel onder controle, maar de bus was niet meer te redden. Tijdens de bluswerken was de N47 in de richting van Lokeren volledig afgesloten voor het verkeer. De oorzaak van de brand zou een defect zijn aan de motor.