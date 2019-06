Hele dag geen treinen tussen Sint-Niklaas en Temse

De politieachtervolging die gisteravond met een crash eindigde op de E17 in Kruibeke richting Gent, was begonnen in Antwerpen toen een 45-jarige man in een Jaguar een rood licht negeerde en vervolgens een bevel om te stoppen naast zich neerlegde. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De vluchtende bestuurder ontweek tijdens de achtervolging ook een blokkade en raakte daarbij twee politie-inspecteurs. De verdachte werd na de crash opgepakt en zal volgens het parket voor de onderzoeksrechter worden geleid voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. Een politiepatrouille merkte gisteravond rond half twaalf op op hoe een wagen door een rood licht reed op het kruispunt van de Lange Beeldekensstraat met de Pothoekstraat in de Antwerpse wijk 2060. De agenten wilden de wagen doen stoppen voor een controle, maar de bestuurder bleef doorrijden en negeerde even verderop opnieuw een rood licht. Enkele straten verder, in de Provinciestraat, zette de politie een blokkade op. De vluchtende bestuurder ontweek die met een gevaarlijk manoeuvre en raakte daarbij twee inspecteurs. Eén van hen is drie dagen arbeidsongeschikt, de andere liep slechts wat blauwe plekken op. De wagen reed vervolgens nog aan hoge snelheid en van links naar rechts zwenkend over de Plantin en Moretuslei naar de Binnensingel en vervolgens over de Antwerpse ring richting Gent. Op de E17 haalde hij snelheden tot 160 kilometer per uur. Uiteindelijk veroorzaakte de bestuurder ter hoogte van Kruibeke een aanrijding met verschillende andere voertuigen. De bestuurder van een aangereden BMW raakte lichtgewond en de brandweer moest het wegdek komen kuisen omdat de brandstoftank van een vrachtwagen geraakt was. De bestuurder werd opgepakt en legde een positieve ademtest af. Hij had ook een kleine hoeveelheid drugs in zijn wagen liggen. De wagen werd in beslag genomen.