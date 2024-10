Heks Rita uit Sint-Niklaas stelt haar tuin weer open voor Halloween. Die is volledig omgetoverd tot een walhalla van heksen, skeletten en andere bloederige figuren. Vier jaar geleden gingen we al eens bij haar langs, tijdens corona. En toen dacht ze aan afbouwen. Maar op die beslissing is ze snel teruggekomen. Onze collega Désirée kreeg mocht deze namiddag al eens gaan griezelen.