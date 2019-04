De kans dat Sporting Lokeren volgend seizoen voetbalklasse, is weer wat kleiner geworden. Want Moeskroen heeft dan toch zijn licentie gekregen. En zopas heeft ook Waasland-Beveren een licentie gekregen voor de hoogste klasse. Het was lang niet zeker of Moeskroen zijn licentie zou krijgen. Er loopt namelijk een onderzoek naar de Henegouwse club wegens mogelijke witwaspraktijken en onwettige aandeelhouders-constructies. Maar toch gaf de licentiecommissie groen licht aan Moeskroen. Daardoor moet Lokeren alle hoop vestigen op Operatie Propere Handen. Als KV Mechelen of Waasland-Beveren bestraft worden met de degradatie in dat onderzoek naar wedstrijdvervalsing, dan zou Lokeren toch in 1A kunnen blijven.