Podcaster Lukas De Cock sloeg de handen in elkaar met erfgoed Denderland om op zoek te gaan naar sporen van heiligen die gepasseerd zijn langs de Denderstreek. Hij heeft er zeven gevonden. In zijn podcast 'Heilige Boontjes' vertelt hij over de duistere middeleeuwen tot wat we vandaag nog kunnen zien in kerken of op dorpspleinen.