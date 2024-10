(H)eerlijk en Samen^Haaltert sluiten samenwerking met Vlaams Belang niet uit

In Haaltert lijkt een coalitie met Vlaams Belang niet onmogelijk. Dat bleek tijdens het politieke debat dat de dorpsraden gisteravond organiseerden in zaal De Spot, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar kregen de lijsttrekkers van alle partijen uit Haaltert onder meer de vraag of ze zouden samenwerken met het Vlaams Belang. Voor cd&v en Vooruit was dat allesbehalve een optie. Bart Welleman van N-VA wees er dan weer op dat zijn partij als enige het cordon sanitaire niet heeft getekend. Al betekent dat niet dat ze gaan samenwerken in de gemeente, zegt hij. Maar Gregory De Mol van (H)eerlijk liet wel een opening. De nieuwe partij in Haaltert maakt zich sterk dat het over partijgrenzen heen kan werken. Maar niet alleen (H)eerlijk laat de deur op een kier. Peter De Smet van Samen^Haaltert danst eerst wat om de vraag heen, maar uiteindelijk zegt ook de lijsttrekker bij de liberalen dat hij een samenwerking niet op voorhand uitsluit.