Heel wat rookontwikkeling bij brand in afvalverwerkingsbedrijf in Hamme

In Hamme is afgelopen nacht een brand uitgebroken bij afvalverwerkend bedrijf Bruco. Een grote houtstapel binnen in de loods had er vuur gevat en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest tot een eind in de ochtend wel blijven nablussen. De gemeente stuurde ook een melding op sociale media naar de buurtbewoners om bij hinder hun ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Alle gevaar was in de loop van de voormiddag wel geweken.