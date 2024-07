Nu de Tour er bijna op zit, is het voor veel sportliefhbbers uitkijken naar de Olympische Spelen. Binnen vijf dagen begint het grootste sportevenement ter wereld in Parijs. Veel Olympiërs zoeken nog een laatste wedstrijd, waar ze zich nog eens kunnen testen. Zo ook in Ninove, want daar vond gisteren de Flanders Cup Memorial Geert Rasschaert plaats. Op de atletiekmeeting tekenden enkele topatleten present.