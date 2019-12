Heel wat Dendermondenaars diep teleurgesteld over ticketverkoop Ros Beiaardommegang

Vanavond gaat in Antwerpen voor de 35ste keer Night Of The Proms van start in het Sportpaleis. Een Baasrodenaar is al jaren één van de vaste waarden van de Proms? Ik heb het over percussionist Patrick De Smet. U kent hem ongetwijfeld van zijn fratsen met een typemachine. Hij stond al enkele keren als solist in de kijker, en is binnenkort toe aan zijn 1.000ste optreden bij de Proms. Een unicum.