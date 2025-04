Heel wat bedrijvigheid op werf aan kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde

De werken aan de Mechelse Poort in Dendermonde draaien nog steeds op volle toeren. Zoals u in ons nieuws kon zien, is gisteren de eerste van de drie fietstunnels onder de Noordlaan geschoven. Er is afgelopen nacht trouwens volop doorgewerkt aan de tunnel. Zo werden er al rioleringsbuizen naast de tunnel geplaatst en de bouwput gevuld met grond. Alles verloopt vlot en zonder vertraging. Morgen wordt de weg afgewerkt, en het autoverkeer zou vanaf donderdag weer door moeten kunnen.