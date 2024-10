Heel veel warmte en een indrukwekkende opbrengst op Levensloop 2024 in Beveren

Om drie uur deze namiddag is Levensloop in Beveren afgelopen. 24 uur lang konden mensen stappen en lopen ten voordele van De Stichting tegen Kanker. En de opbrengst dit jaar overtreft ook weer alle verwachtingen. En dat geld gaat naar kankeronderzoek. Zowat iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met de vreselijke ziekte. Bij jezelf, vrienden of familie. En dan is steun en warmte heel belangrijk. Dat is waar Levensloop ook voor staat. Levensloop Beveren blijft één van de grootsten in ons land. Dit jaar deden er maar liefst 270 vechters en 58 teams mee. Het evenement is ondertussen al toe aan de negende editie. En volgend jaar gaat de organisatie voor een nog grotere opbrengst.