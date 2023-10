Heel veel regen en stevige rukwinden op komst: "Donderdag windstoten tot 90 kilometer per uur"

De afdelingen van CD&V en Open Vld in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht trekken samen naar de kiezer onder de naam 'Wij-Samen Sterk'. Het wordt een verruimingslijst waar ook onafhankelijken een plaats kunnen krijgen. Volgens Marc Van de Vyver, burgemeester van Beveren, lagen die plannen al een tijdje op tafel. Sowieso zouden CD&V en Open Vld in Beveren samen naar de kiezer getrokken zijn, nog los van de fusie van Zwijndrecht en Kruibeke. Of Van de Vijver lijsttrekker wordt van de nieuwe formatie en dus kandidaat-burgemeester is van de fusiegemeente, is officieel nog niet beslist.