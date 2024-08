Heel populair, maar Sloep-Rent moet in november noodgedwongen stoppen in Temse

Bootverhuurder Sloep-Rent uit Temse zal je na deze zomer niet meer vinden onder de Boelwerfkraan. Het bootjesverhuurbedrijf is er al drie jaar en is heel populair. Maar de Koninklijke Temse Watersport Vereniging vindt de huursloepen te gevaarlijk op de Schelde, omdat er geen vaarbewijs voor nodig is. Vanaf 1 november mag Sloep-Rent de aanlegsteiger daarom niet meer gebruiken. Maar de verhuurdienst laat de schouders niet zakken, integendeel.