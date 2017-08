Media en Cultuur Heel Geraardsbergen op straat voor Processie van Plaisance

In Geraardsbergen is deze middag de Processie van Plaisance doorgegaan, een traditie die al meer dan 500 jaar oud is. De processie wordt gehouden ter ere van Sint-Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. Duizenden mensen lopen mee in de stoet of komen familie en vrienden aanmoedigen. Iedereen samen, ongeacht geloof, politieke strekking of overtuiging. Dat is waar de Processie van Plaisance om draait