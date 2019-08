Hedin Automotive neemt Mercedes-Benz vestigingen in Lokeren en Sint-Niklaas over

Het einde van een tijdperk: de Mercedes-Benz garages van Jacobs in Sint-Niklaas en Lokeren zijn overgenomen door een Zweedse groep, Hedin Automotive. Die groep had al 12 Mercedesvestigingen in ons land en wordt met deze uitbreiding nu meteen ook de grootste. Jacobs bestaat al sinds 1963 en is een gevestigde waarde in de regio. Maar snel veranderende marktomstandigheden dwongen de zaakvoerders tot radicale keuzes.