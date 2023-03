Health&Care Valley aan Aalsterse Siesegemkouter lijkt verder weg dan ooit: nieuw bezwaar tegen aangepaste plannen

Een autobestuurder is vrijdagavond met zijn wagen in de gevel van een huis in Haaltert gereden. De jonge chauffeur had nog maar een maand een voorlopig rijbewijs en reed te snel met defecte remmen. De wagen kwam rond tien uur vanuit de richting van Ninove en toen hij de Wilgenstraat in sloeg, liep het mis. Volgens de verklaringen van de jongeman zouden de remmen van het voertuig niet goed hebben gewerkt en was hij onderweg naar een garage. Zijn tocht eindigde echter in de gevel van een woning, die zware schade opliep. Het is niet de eerste keer dat het pand wordt geraakt door een auto. De laatste twee jaren gebeurden er al verschillende ongevallen op die plaats en werd de gevel ook al meerdere keren geraakt.