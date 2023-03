Havenmeester treft twee lichamen aan op boot in Herdersem, slachtoffers wellicht al weken geleden overleden

De vrouw die afgelopen dinsdag dood werd teruggevonden in het Nederlandse Koewacht, vlakbij Stekene, is geïdentificeerd. Het gaat om een vrouw van 64 uit Oostende. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Dagenlang tastten Belgische en Nederlandse speurders in het duister. Maar na een intensieve speurtocht heeft de politie nu kunnen achterhalen wie de vrouw is. Er werd ook een man van 32 opgepakt in het buitenland. De man kende het slachtoffer, en wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak. Waarom de vrouw om het leven werd gebracht en hoe ze in Koewacht terecht kwam, is voorlopig onduidelijk. Het parket van West-Vlaanderen en de Nederlandse politie geven in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar.