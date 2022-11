Haunted: Berlarenaar Harry De Paepe schrijft over spoken in Groot-Brittannië

En we eindigen ook met een competitie. Nu ja, een soort competitie dan toch. Want de twee beste restaurants uit onze regio volgens Gault & Millau zijn Sense uit Waasmunster en 't Korennaer in Sint-Niklaas. Zij krijgen vandaag een score van 16/20 in de nieuwste editie van de culinaire gids. Deze namiddag is de 20ste jaargang van de gids voorgesteld met daarin in totaal 1380 restaurants. Sense krijgt er een half punt bij ten opzichte van vorig jaar. De score van 't Korennaer blijft onveranderd. Daarnaast scoren 6 restaurants uit de regio een knappe 15/20: Kelderman uit Aalst, Het Hofke Van Bazel uit Bazel, 't Truffeltje uit Dendermonde, Atelier Gist uit Geraardsbergen, Kasteel Van Laarne uit Laarne en Fleur De Lin in Zele. Atelier Gist uit Geraardsbergen was meteen ook de nieuwkomer met de hoogste quotering in de Gault & Millau.