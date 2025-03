Hateem redt vrouw van verdrinkingsdood in Aalst: "Gedaan wat ik moest doen"

Drie mannen hebben gisteravond een vrouw van de verdrinkingsdood gered, in Aalst. Die was om een nog onduidelijke reden in de ijskoude Dender terechtgekomen. Enkele voorbijgangers aarzelden niet en sprongen in het water om de vrouw te redden. Hateem, één van de redders van de vrouw, doet z'n verhaal. Dankzij zijn kordate optreden overleefde de vrouw het voorval. Ze werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.