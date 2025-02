Hartcentrum AZORG opent vernieuwde polikliniek Cardiologie op campus Geraardsbergen

Naar Geraardsbergen dan. Want daar is de polikliniek van de dienst Cardiologie volledig vernieuwd. Het ziekenhuis, dat onder de koepel van AZORG valt, wil met deze modernisering patiënten een optimale medische ervaring bieden. Dat betekent dat de patiënten dichtbij huis terechtkunnen voor zowel consultaties, diagnoses, als behandelingen. Alleen voor hooggespecialiseerde chirurgische ingrepen worden zij dan doorverwezen naar het ziekenhuis in Aalst. Maar voor de revalidatie en nazorg kan men dan weer terug terecht in Geraardsbergen.