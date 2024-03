Hart voor Zwijndrecht mag aversie voor fusie gaan toelichten in het Vlaams parlement

Burgerbeweging 'Hart voor Zwijndrecht' is volgende week dinsdag te gast in het Vlaams parlement. Tijdens een hoorzitting mag de beweging haar bekommernissen uiten over de nakende fusie tussen Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Zoals u weet, is er in Zwijndrecht felle tegenstand over een fusie van de drie Wase gemeenten. Daarvoor kwamen enkele honderden inwoners al een aantal keer op straat. De fusie is ondertussen goedgekeurd door de drie gemeenteraden, maar ook op Vlaams niveau moeten ze nog akkoord gaan. Maar vooraleer dat gebeurt, wil het de burgerbeweging de kans geven om toe te lichten waarom zij tegen fusie zijn. Om hun protest nog wat kracht bij te zetten is de beweging ook nog eens een petitie gestart.