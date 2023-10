Harmonieorkest Beveren viert 150 jaar samen met koor Acantus in Sint-Jacobuskerk Haasdonk

In de Sint-Jacobuskerk in Haasdonk kon u vandaag en gisteren gaan kijken naar 'Koor in Concert', een bijzondere samenwerking tussen het Beverse koor Acantus en het Harmonieorkest van Beveren. Het Harmonieorkest viert haar 150ste verjaardag dit jaar, en dit concert is al het derde evenement om die verjaardag te vieren. Deze unieke samenwerking zorgde voor een muzikale reis doorheen de wereld en de geschiedenis.