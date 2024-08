Hardlopers Deboignies en Cleppe kronen zich tot Belgisch kampioen 10 km op de weg in Lokeren

Nog in Lokeren, in de marge van het feestgedruis is Simon Deboignies Belgisch kampioen geworden op de 10 kilometer op de weg. Deboignies schreef gisteren met groot overwicht de DEBA Meubelen BK Streetrace op zijn naam. Bij de vrouwen werd de wedstrijd gewonnen door Roxanne Cleppe. Zij finishte in 33 minuten en 36 seconden, een nieuw persoonlijk record. AVLO-boegbeeld Eline Dalemans werd tweede, en Victoria Warpy derde.