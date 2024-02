Hardhandige aanpak van controleurs op bus in Sint-Niklaas "was nodig", reageert De Lijn

De site van webwinkel Unigro langs de Prins Boudewijnlaan in Sint-Niklaas is verkocht. Vorig jaar sloot het bedrijf definitief de deuren en werd de gehele site te koop gezet. Vastgoedbedrijf Alinso Group is nu de nieuwe eigenaar. Afgelopen mei viel het doek over Unigro. De bijna 150 werknemers zagen hun job verloren gaan en de site werd te koop aangeboden. Het terrein is zo’n 5 hectare groot waarvan 24.000 vierkante meter magazijnruimte. Verschillende geïnteresseerde kopers deden een bod, maar uiteindelijk kwam de Alinso Group als winnaar uit de bus. Het vastgoedbedrijf zal de bestaande gebouwen tijdelijk verhuren in afwachting van een definitieve herontwikkeling.