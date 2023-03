Hans Cornelis tekent bij als trainer bij Sporting Lokeren

Nog wat sport. Wielrenster Julie De Wilde uit Laarne zal een tijdje niet kunnen koersen. Een barst in het schouderblad, dat is het verdict na haar val in gisteren in de Brugge-De Panne. Na haar val bleef De Wilde minutenlang op de grond liggen met pijn in de schouder. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne. Vandaag ging ze voor verder onderzoek langs bij een dokter. Het is het twee jaar op rij dat De Wilde te maken krijgt met pech. Vorig jaar brak ze haar halswervel na een val in Parijs-Roubaix. Hoelang ze nu out is, is nog onduidelijk. Maar Gent-Wevelgem van nu zondag komt sowieso te vroeg.