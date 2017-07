Sport Hanne Maudens naar WK

Goed nieuws voor meerkampster Hanne Maudens uit Wetteren. Hoewel ze net niet de norm heeft gehaald is ze alsnog geselecteerd voor het WK atletiek in Londen, begin augustus. Het is voor haar alvast een opsteker na haar mislukte EK van de min 23. Dat moest ze namelijk vroegtijdig verlaten wegens ziekte. Voor de jonge zevenkampster is het meteen haar eerste grote WK. Grote favoriete daar is natuurlijk die andere Belgische zevenkampster: Nafi Thiam.