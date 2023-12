Hanne Maudens (26) werkt aan comeback in Zweden: "Eerst weer goed voelen, dan progressie maken"

De sport dan. Hanne Maudens, de meerkampster uit Wetteren, wil haar carrière herlanceren ... in Zweden. Vorig jaar hing ze haar spikes aan de haak, onder andere door een zware burn-out. Maar nu wil ze zich in een compleet nieuwe omgeving weer op atletiek storten. Enkele weken geleden is ze vertrokken. In Zweden wil gaat ze hard werken aan haar comeback, maar eerst wil ze het plezier in haar sport terugvinden.