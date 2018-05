Handelsschool Aalst verschuift examens wegens Suikerfeest

In Sint-Niklaas hebben zich meer dan 1.600 leerlingen uit het tweede middelbaar verzameld voor de Voorleestoer. Die wordt nu al voor het vijfde jaar op rij georganiseerd in de stad. 53 auteurs en illustratoren geven, in het kader van de Wereldboekendag, uitleg over hun beroep. De klassen trekken rond in de stad, en kwamen ’s middags samen in het park voor een picknick.