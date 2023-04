Handelaars zijn vandalisme in Beverse winkelcentrum beu: "Met iedere vernieling tref je een handelaar"

In Haaltert is er voor de tweede keer in drie dagen mazout gevonden in het water van de Wildebeek. Het is niet duidelijk waar de vervuiling vandaan komt. De brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling in te dammen. Er werden witte dammen geplaatst op de beek in deelgemeente Denderhoutem. Om de omvang van de vervuiling te onderzoeken werden er verschillende riooldeksels in de omgeving geopend. Zowel de brandweer als de dienst Leefmilieu proberen de oorzaak van de verontreiniging te achterhalen.