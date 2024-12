Handelaars Sint-Niklase Stationstraat leven op hoop: "De werken mogen gaan stoppen"

Hoe druk het ook in Waasland Shopping was, in de Stationstraat in Sint-Niklaas bleef het kalm. Door de regen en de werken aan de Grote Markt was het daar opvallend rustiger. Toch zijn de handelaars tevreden over het aantal bezoekers van de afgelopen dagen. De winkelstraat in het centrum van de stad heeft al een tijdje te kampen met veel leegstand. Maar met de komst van de nieuwe supermarkt, die zo'n zes winkelpanden in beslag zal nemen, hopen ze op meer beleving en meer passage in de straat. Tegen de zomer van volgende jaar zouden ook de wegenwerken aan de Grote Markt voorbij moeten zijn. En dat zal een opsteker zijn voor de winkelstraat.