Handelaars Houtbriel slaken noodkreet: "De helft minder omzet door wegenwerken"

In Sint-Niklaas zitten heel wat ondernemers in moeilijkheden, door de werken aan de Houtbriel, vlakbij de Grote Markt. De Houtbriel wordt momenteel nochtans opgewaardeerd en krijgt onder andere een nieuwe rijbaan. Maar de bereikbaarheid tijdens de werken, die is bijzonder slecht, zeggen de handelaars. Ze zien de verkoop soms met de helft dalen. De werken zijn al een maand bezig en zullen pas klaar zijn tegen de zomervakantie. De ondernemers hopen nu dat de stad met oplossingen komt, zodat klanten opnieuw vlotter de weg naar hun zaken vinden.