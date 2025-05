Handelaars blij met nieuwe winkelstraat in Temse, maar inwoners bezorgd over de nieuwe busstrook

In Temse kan je sinds gisteren in een gloednieuwe winkelhart gaan shoppen. Zo goed als een heel jaar lang is er in het centrum gewerkt om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. De Kouterstraat is nu een éénrichtingsstraat. De straat is ook groener geworden en veiliger. Met deze ingreep wil het gemeentebestuur meer mensen doen shoppen in eigen gemeente. De handelaars zijn alvast tevreden, en ook de shoppers zijn over het algemeen positief.