Han Solo trapt vanavond de TV Oost Vertellingen op gang in Sint-Niklaas: "Ik heb moppen over Conner Rousseau mee"

Wie zin heeft om het weekend goed in te zetten, die kan nog naar het Castrohof in Sint-Niklaas afzakken. Want daar zal straks om acht uur stand-upcomedian Han Solo ons zomerseizoen vol TV Oost Vertellingen aftrappen. En het wordt een lange en mooie editie deze keer met maar liefst tien donderdagen lang Vertellingen in onze regio. Maar de allereerste is uitzonderlijk op een vrijdagavond.