Vigor Wuitens Hamme bekert een ronde verder in de Croky Cup. Da's de Beker van België. In een duel tegen Hogerop Kalken won het met 3-1. Vigor ging rusten met een 2-0-voorsprong, maar na de aansluitingstreffer van Kalken werd het nog spannend. In de 85ste minuut kwam dan toch de verlossende derde goal. In de zesde ronde neemt Hamme het op tegen eerstenationaler Rochefort.