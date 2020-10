De coronacrisis dan: het zuiden van onze streek, en dan vooral de steden en gemeenten nabij Brussel, kleurt bloedrood. Vooral in Denderleeuw en Ninove is er een onrustwekkend aantal besmettingen. Veel inwoners vermijden daarom onnodige verplaatsingen. Heel wat winkels krijgen het daardoor nog extra moeilijk. Sinds de aankondiging van de verplichte sluiting van de horeca, die maandag inging, is de verkoop in modewinkels gehalveerd.