Hamse koffiebranderij wil duurste koffie ter wereld maken

Voor de duurste koffie ter wereld moet je blijkbaar in Hamme zijn. Twee ondernemers proberen daar in hun nog jonge koffiebranderij dé perfecte koffie te maken. Dat doen ze met een infusie in de bonen van exclusieve sterke dranken, zoals rum, whisky of cognac, vaak flessen van 3 tot 4.000 euro per stuk. Hun duurste koffiebonen kosten momenteel dan ook zo'n 4.360 euro per kilogram. Ter vergelijking: gewone koffiebonen kosten zo'n 20 euro per kilogram. De twee vrienden mikken dan ook op een heel exclusief publiek.