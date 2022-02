Hamse carnavalisten krijgen duidelijkheid van gemeentebestuur: "Muziek tot 4 uur 's nachts"

In Hamme is er ongerustheid over hoe daar het carnaval gevierd moet worden. Want het gemeentebestuur zou van plan zijn om de muziek in café's aan banden te leggen. Dat is dus strenger dan wat de coronabarometer voorschrijft. Onbegrijpelijk, vinden de carnavalisten en horeca-uitbaters in Hamme. Zij vragen de burgemeester om begrip en de café's minstens tot 4 uur 's nachts open te houden. Het gemeentebestuur kwam vandaag samen en heeft geluisterd naar de bekommernissen van de carnavalisten.