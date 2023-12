Hamse burgemeester Herman Vijt (cd&v) treedt af om gezondheidsredenen

Herman Vijt (cd&v), de burgemeester van Hamme, moet aftreden omwille van gezondheidsredenen. Op 1 januari geeft hij de fakkel door aan partijgenoot Ann Verschelden (cd&v), die momenteel waarnemend burgemeester is en schepen van Welzijn, Samenleving en Gezin. De gezondheid van de burgemeester wordt al enige tijd op de proef gesteld, zo klinkt het in een persmededeling. De voorbije maanden nam Herman Vijt al noodgedwongen rust. Ondertussen gaat het een beetje beter, maar hij is nog onvoldoende hersteld om zijn verantwoordelijkheid als burgemeester opnieuw op te nemen. Gedurende 14 jaar was Herman Vijt onafgebroken burgemeester van Hamme. Ann Verschelden wordt in 2024 de eerste vrouwelijke, Hamse burgemeester. Zij is al sinds 1 januari 2001 gemeenteraadslid en sinds 2016 is ze onafgebroken schepen.