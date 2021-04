Hams burgemeester Herman Vijt weer aan de slag na coronabesmetting: "Laat u vaccineren"

We eindigen met goed nieuws uit Hamme, want daar is burgemeester Herman Vijt opnieuw aan het werk. Vijt werd drie weken geleden opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Zijn gezondheidstoestand was even kritiek. Na een aantal dagen kunstmatig beademd te worden op intensieve zorg, ging het gelukkig de goede kant op. Het zal wel nog even duren vooraleer de Hamse burgemeester weer helemaal de oude is. Hij roept iedereen nu op om zich zeker te laten vaccineren.