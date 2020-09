Media en Cultuur Hams auteur 'voorspelde' virale infectiegolf in nieuwste jeugdroman

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Jeugdauteur Hilde Van Cauteren uit Hamme heeft haar vierde roman klaar, getiteld "Het Sleutelbeengebaar". Het verhaal werd in de loop van vorig vorig jaar neergepend, en tot haar eigen verbazing voorspelde Van Cauteren de coronacrisis die we nu meemaken. De hoofdpersonages leven in de toekomst, in een wereld vol mondmaskers die herstelt van een grote pandemie. Of hoe een science-fictionverhaal toch plots akelig dicht bij de waarheid kan komen.