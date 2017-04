Sport Hamme zeker van behoud, Dender nog niet van play-offs

In de eerste amateurliga heeft Hamme zich gisteravond verzekerd van het behoud. De Vigor Wuitens speelden 2-2 gelijk op het veld van FCV Dender. Tot diep in de blessuretijd stond het nog 2-1. De late gelijkmaker was een stevige opdoffer voor Dender. Dat daardoor nog niet zeker is van deelname aan de play-offs.