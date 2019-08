En we sluiten af met het mooie gebaar van Ruben Apers. De boezemvriend en collegarenner van de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht is in Parijs gearriveerd, met de fiets. Normaal zou Ruben de tocht samen met Bjorn gedaan hebben. Nu deed hij hem alleen, om z'n vriend te eren. Ruben Apers, uit Vrasene, kwam dit seizoen zelf ook zwaar ten val, in de Mémorial Alfred Gadenne. In dezelfde valpartij liet de 19-jarige Stef Loos het leven. Dat en de dood van zijn jeugdvriend en trainingsmakker Bjorg Lambrecht tracht hij nu te verwerken met de fietstocht naar Parijs. Hij nam een foto en een truitje van Bjorg mee naar de Franse hoofdstad en liet beiden achter op de Champs Elysées.