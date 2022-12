Onze provincie heeft er helaas een trieste verkeersnacht opzitten. Want er vallen twee dodelijke slachtoffers te betreuren. In Aalter is een vrouw van 54 om het leven gekomen bij een slippartij op de E40. En in Zottegem is een jongetje van 3 vanochtend aan zijn verwondingen bezweken. Hij werd gisteravond samen met zijn mama aangereden op de Provinciebaan in Velzeke. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige lag in Zottegem het gladde wegdek niet aan de oorzaak van het ongeval.