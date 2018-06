Hamme, Sint-Niklaas en Temse verhuizen naar Tweede Amateur B

In het voetbal spelen Hamme, Sint-Niklaas en Temse volgend seizoen in een andere reeks. De voetbalbond heeft hen voorlopig ingedeeld in Tweede Amateurliga B. Dat is een reeks met heel wat ploegen uit de provincies Antwerpen en Limburg, met onder meer Berchem Sport, Capellen en Hasselt. Tot dit seizoen speelden onze streekploegen in Tweede Amateurliga A, met daarin Oost- en West-Vlaamse ploegen. Maar nu worden het dus trips naar de andere kant van Vlaanderen. Helemaal definitief is de reeks-indeling niet, maar onze streekploegen zijn niet van plan zich te verzetten.