Hamme opent gloednieuwe Creatieve Campus in de gemeente

En we blijven nog even in Hamme, want morgen wordt daar de Creatieve Campus geopend. Dat is de naam voor het gebouw waarin zowel de bibliotheek als de vernieuwde Academie ondergebracht zijn. De campus ligt aan het marktplein. De bibliotheek verhuist naar hier. Daarachter is een nieuw gebouw gezet voor de Academie. De afdeling Muziek/Woord/Dans en de afdeling Audiovisuele Kunsten volgen voortaan les in deze lokalen. De 60 leerkrachten en 1150 cursisten krijgen na veel verhuizen nu een echte thuis. Waar de academies tot voor kort verspreid lagen in de gemeente, is alles nu gecentraliseerd.