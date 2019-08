Hamme niet zonder moeite naar derde ronde Croky Cup

Naar het bekervoetbal dan. In de Croky Cup, de beker van België dus, werd dit weekend de tweede ronde afgewerkt. Vigor Wuitens Hamme heeft zich alvast geplaatst voor de volgende speeldag. Het won met 1-2 bij het Kempense Lille. Maar het werd geen wandeling door het park. De twee Hamse doelpunten vielen pas in de tweede helft, na een rode kaart voor Hamme. En op het einde was het nog spannend door een late aansluitingstreffer.