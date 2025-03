Hamme niet betrokken bij politiefusie van Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster

Het overleg tussen Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster zorgt er wel voor dat de gemeente Hamme uit de boot valt. Hamme vormt nu samen met Waasmunster een politiezone. In 2022 vernieuwde de zone nog het politiegebouw in Hamme en kwam de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op bezoek. Maar volgens de burgemeesters van Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster moet Hamme nu op zoek naar een nieuwe partnergemeente voor een politiezone, omdat Hamme niet onder het Waasland maar onder de regio Dender valt. Wat dus zou betekenen dat Hamme eerder aansluiting kan maken bij politiezone Berlare-Zele of Dendermonde. Maar de burgemeesters benadrukken ook dat het nog altijd maar enkel om voorlopige plannen gaat.