Hamme krijgt een transitiehuis, waar gedetineerden zich voorbereiden op hun vrijlating

De Oost-Vlaamse Sommelier of The Year werkt in het Berlaarse restaurant Pur Boeuf. En het is een bijzonder verhaal want Esrä Cayir werkte hier eerst in de zaal van het restaurant en tot over enkele jaren dronk ze zelfs geen druppel alcohol. Maar toen ze voortdurend vragen kreeg over de wijnkaart heeft ze besloten om haar kennis over wijn wat bij te spijkeren. Ze begon dan aan een opleiding voor sommelier aan de avondschool. En nu op enkele jaren tijd is ze uitgegroeid tot de beste sommelier van Oost-Vlaanderen. Tijdens de wedstrijd moest ze verschillende proeven afleggen en ze kwam er als primus uit. Onverwacht zegt ze, maar het is een droom die uitkomt.