En dan sport. Waasland-Beveren laatste in 1A, Sporting Lokeren laatste in 1B, Hamme laatste in tweede amateur, en ook de resultaten van Sint-Niklaas, Temse en Melsele zijn niet om vrolijk van te worden. Het Wase voetbal zit in een diepe crisis. Een situatie die sporteconoom Trudo Dejonghe jaren geleden al voorspelde. De enige manier om er weer bovenop te komen is volgens de Dejonghe schaalvergroting, fusioneren dus. Alleen dan zal eersteklassevoetbal in het Waasland volgens hem nog levensvatbaar zijn.