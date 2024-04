Hamme: dronken bestuurder richt ravage aan

Storm Renata kwam deze namiddag langs en bracht felle buien met hagel en rukwinden met zich mee. En dat heeft in onze regio her en der voor schade gezorgd. Zo is op de E17 in Zele een auto in de gracht beland, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloren was. De bestuurder is uit eigen kracht uit de wagen kunnen klimmen. Hij raakte lichtgewond. En in de Molenhoekstraat in Meerdonk was er een rijdlang hinder door een boom die, na een blikseminslag, op de weg was gevallen.